Рада ухвалила два законопроєкти для запуску Defence City

Ідеться про податкову (№ 13420) та митну (№ 13421) частини.

Голова Комітету з питань фінансів Верховної Ради Данило Гетманцев пояснював: законопроєкти передбачають, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року. Мова про те, що:

● не потрібно платити податок на прибуток, якщо компанія реінвестує зароблені гроші в розвиток;

● не потрібно сплачувати земельний податок, екологічний, а також податок на нерухомість.

▶ ️Наприкінці червня народні депутати внесли до Верховної Ради кілька законопроєктів, які мають запустити ініціативу Defence City — спеціальний режим оподаткування та регулювання. Їхня мета — підтримати українських виробників зброї.

Джерело: https://t.me/babel/73343

