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Рік роботи НАЗК: цифрова трансформація

Рік роботи НАЗК: цифрова трансформація

НАЗК — один із перших державних органів в України, у якому було впроваджено структурний підрозділ із питань цифрової трансформації та інноваційного розвитку.

«Ключовий напрям роботи СDTO — забезпечення цифрового перетворення та стратегічне оновлення НАЗК, зокрема через впровадження інноваційних продуктів та переналаштування бізнес-процесів», — зазначає керівник відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК Станіслав Гайдер.

До того, як очолити команду, що займається цифровою трансформацією НАЗК, Станіслав Гайдер відповідав за цифровий розвиток міста Дрогобич. Завдяки його роботі місто отримало 13 всеукраїнських нагород у сферах відкритості та інноваційного розвитку впродовж чотирьох років.

Основні здобутки НАЗК за напрямом цифрової трансформації протягом року роботи нової команди:

● Проведено аудит та розпочато переналаштування основних бізнес-процесів у НАЗК.

● Представлено оновлений дизайн, функції та розділи вебсайту Національного агентства та розроблена База знань — бібліотека, за допомогою якої можна в будь-який час легко і швидко отримати офіційну інформацію чи пояснення від НАЗК.

● Розроблено та затверджено вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які громадяни можуть повідомляти про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

● Розпочато впровадження єдиного порталу викривачів та модернізацію Єдиного реєстру корупціонерів.

Найважливіші завдання в напрямі цифрової трансформації на 2021 рік — впровадження єдиної системи взаємодії НАЗК; розвиток відкритих даних та реінжиніринг бізнес-процесів НАЗК; введення в промислову експлуатацію Єдиного порталу викривачів України та розробка антикорупційного порталу для уповноважених.

Источник: nazk.gov.ua

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