Россия - самозванец в Совете Безопасности ООН?

Присутствие РФ в Совбезе в роли постоянного члена подрывает легитимность самого главного международного органа по вопросам мира и безопасности

Совет Безопасности ООН - главный международный орган, который отвечает за безопасность в мире, оказывается, функционирует не совсем законно. Эта истина не только пугает игроков мировой политики – о ней предпочитают не говорить, даже не замечать ее в самом Совбезе. Деятельность этого органа, который всегда апеллирует в своих решениях к международному праву, в его нынешнем составе не предусмотрена ни Уставом ООН, ни какими-либо другими международно-правовыми актами. У России, которая считается постоянным членом Совета Безопасности, нет для этого никаких правовых оснований.

НЕУСТАВНОЙ ЧЛЕН

Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году после Второй мировой войны на основании Хартии Объединенных Наций, которую называют Уставом ООН.

Устав определяет следующие цели ООН: поддерживать международный мир и безопасность, развивать дружественные отношения между нациями, осуществлять международное сотрудничество в решении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, а также быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.

В состав ООН входят государства-основатели организации и те государства, которые вступили в Организацию после 1945 года.

Среди основателей ООН – Союз Советских Социалистических Республик (прекратил существование), Украинская Советская Социалистическая Республика, которая позже изменила свое название на Украина, Белорусская Советская Социалистическая Республика (Беларусь), Австралия, Бразилия, США, Индия, Греция, ФРГ, Великобритания, Китайская Народная Республика (до 1971 года – Китайская Республика) и др. Основывали ООН и государства, которые исчезли с политической карты мира – в основном из-за распада или слияния с другими странами. Так, государство-основатель ООН Германская Демократическая Республика прекратила существование в 1990 году, успешно воссоединившись с Федеративной Республикой Германия.

Многие государства канули в Лету вследствие их распада на более мелкие государственные образования. Скажем, Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию в 1992 году. Союзная Республика Югославия болезненно разваливалась в течение 1992-2006 годов, и на ее территории появились Словения, Сербия, Хорватия, Северная Македония (сначала Македония), Босния и Герцеговина, Черногория. Наконец, в 1990-1991 годах прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик, дав жизнь новообразованным Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Российской Федерации, Украине, Беларуси, Молдове, Азербайджану, Армении, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Кыргызстану.

Все исчезнувшие государства, разумеется, выбыли из состава ООН, а новорожденные – вступили в организацию в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом ООН.

Главным органом ООН является Генеральная Ассамблея, в которую входят все государства-члены. Вопросами безопасности и поддержания мира уполномочен заниматься Совет Безопасности, состав и деятельность которого четко прописаны в Уставе ООН.

Всего в состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств-членов – 5 постоянных, а также 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять в год) от различных групп стран. На данный момент страны Восточной Европы в Совбезе представляет Эстония. Россия считается постоянным членом. Постоянные члены имеют «право вето», то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется РФ при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.

В то же время статья 23 Устава гласит: «Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности».

России в перечне стран нет…

Более того, оказывается, пребывание России в самой ООН не регламентировано ни одним документом. Образованное в 1991 году государство официально до сих пор не вступило в эту важную международную организацию, которая насчитывает почти две сотни членов.

ПРОЦЕДУРА ОДНА НА ВСЕХ

Все государства, которые появились на карте мира после основания ООН, вступали в организацию. Процедура приема новых членов четко прописана в Уставе ООН: по рекомендации Совбеза за вступление должны проголосовать две трети состава Генассамблеи. Так, после краха социалистического блока все вновь созданные страны приобрели членство в ООН, за тремя исключениями.

Украина и Беларусь после распада СССР не вступали в организацию, поскольку уже были ее членами, более того, вместе с СССР и остальными 48 государствами являются ее основателями.

Как они стали субъектами международного права в 1945 году – это отдельная тема, но формально после исчезновения Советского Союза они оставались теми же государствами, что и в 1945 году, когда создавалась ООН, лишь немного изменили название, что случается довольно часто. Украина и Беларусь не прекращали свое существование, а вместе с Россией подписали документ о денонсации Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года, то есть, выйдя из него, положили конец Советскому Союзу.

А третье исключение - с международным правом явно не дружит.

Россия, которая вышла из Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик и не была членом ООН, вдруг заняла место несуществующего государства. Причем остальным это сделать, как, например, союзу Сербии с Черногорией занять место Югославии, не позволила.

Более того, вопреки Уставу ООН, РФ стала выполнять роль Советского Союза в Совете Безопасности как его постоянный член!

Однако никакого решения ни о вступлении РФ в ООН, ни об избрании ее в Совет Безопасности Генассамблея не принимала.

Чтобы убедиться в этом, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил запрос в секретариат с просьбой предоставить сведения обо всех изменениях в Устав ООН. Секретариат сообщил, что последнее изменение вносилось в 1973 году, то есть еще когда выход России из союзного договора никому и в самых страшных кошмарах не снился.

В 1991 году Советский Союз исчез как фактически, так и де-юре. Прекратили функционирование все тогдашние союзные органы власти - Президент СССР, Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР, Кабинет Министров СССР и т.д. РФ взяла на себя часть международных обязательств бывшего СССР – но это ее добрая воля, из которой отнюдь не следует, что Россия – это союз пятнадцати советских республик.

Крах СССР нельзя сравнивать, скажем, с разрушением колониальных образований вроде Великобритании. Выход государств из Британской империи – это именно выход, и не имеет ничего общего с тем, что произошло 8 декабря 1991 года, когда государства-основатели Союза – Белоруссия, Россия и Украина – денонсировали договор об его учреждении и создали межгосударственное образование – Содружество независимых государств.

ТАБЛИЧКА С НАЗВАНИЕМ - НЕ ДОКУМЕНТ

То, что король голый, явно видели все, но не решались об этом говорить вслух. Украинская делегация при ООН указала на это, заявив очевидное.

Российская Федерация не берется легитимизировать свое присутствие среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, поскольку проводит агрессивную политику в отношении других государств и не может рассчитывать на поддержку двух третей членов, как это предусмотрено Уставом, заявил в декабре с трибуны Генеральной Ассамблеи Сергей Кислица.

«Российская Федерация в течение тридцати лет удерживала свои войска на чужих территориях, впоследствии оккупировала их, пытаясь незаконно аннексировать, совершала военную агрессию, сбивала гражданские самолеты, совершала грубые нарушения прав человека на оккупированных территориях, убивала тысячи иностранных военных и гражданских лиц, вела войны против народа в Чечне и в соседних странах», – сказал он.

Именно поэтому, по словам Кислицы, Россия «все эти долгие и кровавые десятилетия так и не отважилась узаконить свое присутствие в Совете Безопасности».

Он напомнил, что статья 23 Устава ООН гласит, что постоянным членом Совбеза является СССР, а не Российская Федерация.

«Быть ​​законным членом Совета Безопасности не значит попросить секретариат ООН положить перед вами пластиковую табличку с вашим именем, – обратился Кислица к представителям РФ. – Это значит гораздо больше. На самом деле это значит взять на себя обязательства, уважать их и вести себя соответственно».

По словам постпреда, это также означает прекратить агрессивную милитаристскую политику, оккупацию чужих территорий, убийство иностранных граждан, не вести войн. Только тогда Организация Объединенных Наций сможет отдать две трети голосов, как предусматривает Устав, за то, чтобы «де-факто присутствие России в Совете Безопасности стало членством де-юре».

Об этой международно-правовой дыре заявил и бывший руководитель секретариата Совета Безопасности Александр Мацука.

«Как же РФ оказалась в СБ и законно ли она занимает место его постоянного члена? - написал он в статье для издания ПіК. – Каждый раз, когда поднимается этот вопрос, РФ ссылается на решение Совета руководителей государств СНГ от 21 декабря 1991 года о поддержке Российской Федерации «в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях».

Уже 24 декабря 1991 года президент РФ Борис Ельцин уведомил Генерального секретаря ООН, что Российская Федерация продолжает членство СССР в ООН и в Совете Безопасности при поддержке стран СНГ.

Действительно, якобы в Совет Безопасности ООН постоянных членов могут делегировать группы стран. На самом деле ничего подобного в Уставе не предусмотрено. Чтобы Россия стала постоянным членом Совбеза, она сначала должна стать членом ООН, пройдя все процедуры, как это делают другие государства. Только после этого Генассамблея двумя третями голосов может внести изменения в Устав.

Мацука цитирует профессора-международника Владимира Василенко, который отмечает: «Все пошли по пути наименьшего сопротивления. Был консенсус и между государствами бывшего СССР, и между постоянными членами СБ ООН, и между государствами-членами организации. Был консенсус и в секретариате самой ООН». Страны СНГ хотели сохранить хорошие отношения с РФ. А для остальных замена таблички «СССР» на «Российская Федерация» означала урегулирование международного статуса государства с большим ядерным арсеналом, удовлетворение его претензий на статус «великой державы» и решение проблемы вакантного места в СБ ООН.

Следовательно, при молчаливом согласии мирового сообщества, отмечает Мацука, произошла де-факто легитимизация членства России в ООН. А вот легализация так и не произошла из-за нехватки каких-либо правовых оснований и формальных решений уполномоченных органов.

КИТАЙСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ

В истории Совбеза было, когда постоянный член изменил устройство и лад, и для подтверждения правопреемственности требовалась специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о Китае, который имел статус постоянного члена Совбеза с момента основания организации под названием Китайская республика. Но в 1949 году власть в Китае взяла Компартия во главе с Мао Цзэдуном, а Китайская Республика переместилась на остров Тайвань. Более двадцати лет вновь созданная Китайская Народная Республика доказывала, что она, собственно, и является Китаем, только с другим режимом и названием.

Генассамблея в 1971 году более чем двумя третями голосов приняла решение в пользу КНР «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций», что подорвало международно-правовой статус Китайской Республики, более известной как Тайвань.

Китай, в отличие от Советского Союза, не прекращал свое существование. Там сменилась власть благодаря выбору самих китайцев.

А Россия, как самостоятельное государственное образование, субъект международного права родилась в 1991 году. До этого она таким субъектом не была даже на бумаге.

НАМ СВОЕ ДЕЛАТЬ

Эта дыра не только подрывает порядок в мире, который строится на международном праве.

Неадекватность российской политики, которая строит из себя мощного геополитического игрока, становится понятной и объяснимой, если принять во внимание эту правовую лакуну.

Мир не может удерживать порядок, основанный на международном праве, если тот, кто якобы следит за этим порядком, не имеет для этого правовых оснований и сам его нарушает.

Пока влиятельные игроки на международной арене обходят эту тему. Ведь если признать, что Россия незаконно вершит судьбы мира, голосуя в Совбезе, выдвигая какие-то инициативы и накладывая вето на решения, это означало бы признать и незаконность действий самой ООН. Но и исправлять эту лакуну не спешат, потому что для этого, опять же, нужно признать ее наличие.

Однако нам, Украине, свое делать…

На данный момент пересмотреть статус России в ООН практически невозможно из-за позиции других членов Совета Безопасности, которые не готовы к реформе этого органа из боязни потерять свой эксклюзивный статус в ООН, считает Мацука. «Но и пренебрежение правилами и международным правом прощать Москве нельзя. Тем более, что после грубых нарушений россиянами международного права – агрессии против Украины, оккупации Крыма и участия в войне в Сирии – им не то что за столом СБ ООН не место, их и на порог пускать не стоит», – отмечает он. РФ продолжает сидеть в СБ и ветирует проекты резолюций, среди которых и такие, где она сама является стороной конфликта или активно разжигает его, как в Сирии, Боснии и Герцеговине, Украине и Грузии. Так, в 2001 году путинская Россия 25 раз, чаще остальных членов СБ, применяла право вето (США – 14 раз), вспоминает бывший руководитель секретариата Совбеза.

Очевидно, Украина как государство, которое больше всего пострадало от российской агрессивной политики, должна постоянно привлекать внимание мирового сообщества к незаконности членства РФ в Совбезе ООН.

По мнению Мацуки, Украине стоит отозвать (возможно, вместе с Грузией и Молдовой) свою подпись под упомянутым решением Совета руководителей государств СНГ от 21 декабря 1991 года и сообщить об этом генеральному секретарю ООН. В дальнейшем каждый раз, когда РФ будет применять право вето в Совбезе или голосовать против украинских резолюций, присылать на имя председателя СБ письмо об отсутствии права России на место постоянного члена Совета безопасности и нелегитимности ее членства в организации. «Заявления забываются, а письма к председателю СБ публикуются как официальные документы и остаются навсегда», – считает Мацука.

Профессор Василенко предлагает обратиться через Генассамблею в Международный суд ООН с просьбой дать консультативное заключение о том, был ли соблюден Устав ООН при оформлении членства РФ в организации и есть ли основания для ее постоянного членства в Совете Безопасности.

Пожалуй, эту тему следовало бы "популяризировать" и за пределами ООН. Например, привлечь известные юридические компании, чтобы они сделали свое авторитетное заключение. Наконец, на такое благородное дело, пиар вокруг этого вопроса следует привлечь и лоббистские организации. Правовых последствий это, конечно, не будет иметь, но будет менять общественное мнение, что в конечном итоге сломает консенсус относительно мошеннического захвата Россией места в Совбезе.

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Поднятие украинской делегацией этой темы с трибуны Генеральной Ассамблеи в декабре 2021 года можно считать стартом того очищения, которое наиболее влиятельная международная организация должна наконец осуществить. Неуставной член либо должен стать уставным, пройдя все предусмотренные для этого процедуры, либо перестать быть членом. Конечно, Россия боится и того, и другого. Но ее фобии не могут быть причиной для игнорирования устоявшегося порядка.

Украина этот процесс начала.

Источник: ukrinform.ru

Автор: Владимир Ильченко, Нью-Йорк

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