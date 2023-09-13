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Рішуча підтримка України Ізраїлем допоможе здолати небезпеку російсько-іранської «дружби»

Рішуча підтримка України Ізраїлем допоможе здолати небезпеку російсько-іранської «дружби»

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Директор ізраїльської розвідки «Моссад» Давид Барнеа заявив, що іран планує передати росії ракети малої і дальньої дії, а натомість може отримати зброю, яка загрожуватиме Ізраїлю.

▶️ Київ давно попереджає про виклики російсько-іранської військової співпраці, яка несе загрозу як Східній Європі, так і Близькому Сходу.

▶️ російсько-іранська співпраця вже завдала величезної шкоди Україні: рівно рік росіяни тероризують мирне населення України іранськими дронами (перший підтверджений випадок збиття Shahed – 12 вересня 2022 року поблизу Куп’янська).

▶️ російський ВПК стрімко деградує, тому надалі буде все більш залежним від співпраці з іраном, якому кремль буде змушений віддячувати.

▶️ Стратегія кремля – збільшення хаосу, аби змусити Захід реагувати та розпорошувати свої зусилля на подолання загроз.

▶️ російське керівництво почало регулярно вдаватися до антисемітської риторики: це сигнал для Ізраїля про те, що двосторонні відносини з рф більше не здатні гарантувати допустимий рівень безпеки на Близькому Сході.

▶️ В інтересах Ізраїлю – більш рішуча підтримка України, аби спільними зусиллями подолати загрози, які виходять від москви і тегерана.

Джерело: https://t.me/spravdi/33340

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