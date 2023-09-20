Держава
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20.09.2023 15:22
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ЄС поставить Україні мільйон боєприпасів до 2024 року

ЄС поставить Україні мільйон боєприпасів до 2024 року

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський союз збирається стримати своє зобов’язання і поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

Про це вона заявила в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє видання Фокус.

Фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз посилює промисловість, військово-промислову базу для того, щоб виконати обіцянку і передати снаряди Києву.

Вона також зазначила, що Україна успішно просувається в проведенні реформ і має потенціал стати членом Європейського Союзу найближчим часом.

Голова Європейської комісії заявила, що її особливо вразив той факт, як Київ успішно впроваджує складні реформи в умовах воєнного часу.

«Якщо вони зможуть зберегти такий самий темп — а мотивація у них, безумовно, висока — це буде вирішальний момент», — наголосила глава Єврокомісії.

Вона не назвала конкретних термінів, проте висловила впевненість у тому, що зрештою Україна доб’ється успіху у своєму прагненні до членства в Європейському Союзі.

Навесні країни-члени Європейського Союзу пообіцяли збільшити постачання артилерійських снарядів до України, оскільки ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів, які їм вкрай необхідні.

Агентство Телевидения Новости

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