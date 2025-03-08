Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 115

ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні

ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні

Про це заявив Президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пресовій конференції за підсумками безпекового саміту ЄС.

За його словами, збільшити підтримку України вдасться завдяки ініціативам зі збільшення фіскального простору.

"З 2022 року ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України.

Наша підтримка є непохитною, якщо війна продовжиться, в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах, у відновленні, у вступі до ЄС", — йдеться у повідомленні на сайті Євроради.

ЄС також продовжить працювати над задоволенням термінових військових та оборонних потреб України та підтримуватиме країну на переговорах для досягнення справедливого та тривалого миру.

Джерело: https://t.me/znua_live/192421

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агентку фсб, яка на замовлення рф готувала теракт біля Рівненського ТЦК
Сегодня 09:38    107
Збито крилату ракету та 79 ворожих БПЛА, 54 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:16    95
САП заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці та заступнику голови райради
Сегодня 09:14    109
Кабмін призначив нового керівника Держстату
Сегодня 08:51    115
Хроніки авторитарної Америки
Сегодня 08:45    156
російська окупація ЗАЕС поглиблює загрозу ядерній безпеці України та всього регіону
Сегодня 08:40    120
Харківщина, 8 березня
Сегодня 08:36    108
СБУ затримала агентурну групу спецслужб рф, яка коригувала повітряні атаки рашистів по Миколаєву
Сегодня 08:29    123
Кабмін виділив на відновлення "Охматдиту" та інші медичні проєкти понад 3 мільярди
Сегодня 08:18    104
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 березня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:14    98
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 