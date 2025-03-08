ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні

Про це заявив Президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пресовій конференції за підсумками безпекового саміту ЄС.

За його словами, збільшити підтримку України вдасться завдяки ініціативам зі збільшення фіскального простору.

"З 2022 року ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України.

Наша підтримка є непохитною, якщо війна продовжиться, в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах, у відновленні, у вступі до ЄС", — йдеться у повідомленні на сайті Євроради.

ЄС також продовжить працювати над задоволенням термінових військових та оборонних потреб України та підтримуватиме країну на переговорах для досягнення справедливого та тривалого миру.

Джерело: https://t.me/znua_live/192421

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