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Савченко обвинила Порошенко в подрыве военного склада в Балаклее

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военного склада в Балаклее

Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что подрыв военного склада в городе Балаклея в Харьковской области устроил бывший президент Украины Петр Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», по ее словам, арсенал взорвали украинские военнослужащие отдельного мотопехотного батальона «Сармат» по указу Порошенко.

При этом нардеп утверждает, что об этом знал и главный военный прокурор Анатолий Матиос, и генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщают «Вести».

Савченко также рассказала, что была в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, и смогла пообщаться с очевидцами произошедшего. По данным Савченко, склады с боеприпасами были разворованы, а подделать отчетность к предстоящей проверке уже никто не успевал.

Как сообщала «Фраза», в ночь на четверг, 23 марта 2017 года, на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, начались взрывы. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной взрыва стала диверсия.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах под Балаклеей Харьковской области была диверсия. Перед тем, как произошел первый взрыв на складах, над этим местом был слышан гул беспилотника.

С целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи, Харьковской области, Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) временно закрыл небо в радиусе 40 км. ПАО «Харьковгаз» приостановил газоснабжение Балаклеи.

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, охране артиллерийского склада было крайне сложно предотвратить осуществленную в ночь на четверг, 23 марта, диверсию в том случае, если для ее осуществления был применен беспилотный летательный аппарат.

24 марта стало известно, что в ходе проведения спасательных работ в Балаклее под завалами нашлитело погибшей женщины. Еще одна женщина ранена в голову.

Во второй половине дня ситуация в районе чрезвычайного происшествия на военных складах показала тенденцию к уменьшению количества взрывов, что позволило начать этап ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Местный житель рассказал, что пожар на военной базе под Харьковом начался вскоре после того, как ее посетили с проверкой какие-то генералы.

На складах в Балаклее уцелело лишь 30% арсенала.

Источник: fraza.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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