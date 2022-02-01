У Балаклійській громаді поштарка привласнювала гроші односельчан

У селі Асіївка Харківської області багатодітна поштарка привласнювала гроші, аби сплатити за комуналку.

Під час судового засідання, мати-одиначка пояснювала свої дії скрутним становищем. Про це йдеться у матеріалах Єдиного реєстру судових рішень України.

Наразі відомо, що під час судового засідання було доведено 19 випадків крадіжок грошей. Ці події розгорталися із січня по травень 2020 року. Суми вкрадених коштів у місцевих жителів складали від декількох сотень сотні, до 5-6 тисяч гривень.

Свої дії багатодітна поштарка пояснює скрутним фінансовим становищем та високою комунальною платою за опалення, що і підштовхнуло на злочин.

Зазначимо, що жінка виховує чотирьох доньок та з її слів, не отримує аліменти від татусів дітей.

26 січня 2022 року під час засідання суд визнав сільську листоношу винною за ч. 1, 2 ст. 190; ч. 3 ст. 191; ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України - "шахрайство", "зловживання довірою", "підробка".

Вирок - 3 роки позбавлення волі з позбавленням на 1 рік права обіймати посади, пов'язані із збереженням матеріальних цінностей, матеріальною відповідальністю. Суд відстрочив виконання вироку на 2 роки.

Нагадаємо, що до Первомайського відділу поліції надійшли заяви від трьох потерпілих у серпні та вересні 2020 року. Пенсіонери розповіли, що до них додому приходила жінка, яка представлялася поштаркою. Вона казала, що пенсіонерам нарахована одноразова допомога у сумі 185 гривень. Жінка давала потерпілим купюри великого номіналу, отримувала від людей решту і йшла. Лише після того, як її вже не було, пенсіонери виявляли, що купюри були несправжніми – сувенірними. Загальна сума збитків потерпілих склала майже 6 500 гривень.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Микита Гузенко

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