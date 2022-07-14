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На Хмельниччині зловмисники вигадали нове телефонне шахрайство: як діє схема

На Хмельниччині зловмисники вигадали нове телефонне шахрайство: як діє схема

У Хмельницькій області фахівці зафіксували новий різновид телефонного шахрайства.

На гачок шахраїв потрапив 20-річний мешканець міста Волочиськ. Молодик розповів, що на початку місяця аферисти виманили у нього понад п'ять тисяч грн.

Про це повідомили у Хмельницькому районному управління поліції.

Зі слів юнака, йому зателефонувала невідома. Жінка назвалася менджером однієї з інтернет-компаній та повідомила, що зараз у них діє акція. Мовляв, перерахувавши гроші на вказаний рахунок за три дні вкладник отримає назад на свою карту подвійну суму.

Хлопець не вагаючись перерахував понад 5 тисяч гривень. Втім, назад грошей не отримав. Коли юнак зрозумів, що його ошукали, то звернувся із заявою поліції.

За даним фактом працівниками місцевого відділу поліції розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає альтернативні покарання. До слова, найсуворіше передбачає позбавлення волі терміном до трьох років.

Источник: tsn.ua

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Темы: мошенники

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