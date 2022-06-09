Кто звонил с неизвестного номера: три способа быстро рассекретить абонента

Все получают звонки с неизвестных номеров. Есть простые способы быстро рассекретить абонента, который вас набрал. Попробуйте использовать их, если интерес есть, а перезванивать вам не хочется.

Многие игнорируют звонки от людей, чьи номера не записаны в телефонной книжке. Вас могут донимать из банков, микрокредитных организаций, сетевых магазинов и т.д. Благодаря развитию технологий можно не только определить, кто звонил, но даже увидеть его лицо.

С помощью Google

Откройте самый популярный поисковик и вбейте туда номер, который увидели на своем смарфтоне. Если неизвестный абонент ранее вводил свой контакт на доске объявлений, форуме или других сайтах, информация появится в выдаче. Лучше использовать разные форматы номера, с кодом страны и без, чтобы увеличить шансы на получения информации.

В мессенджерах

У большинства людей в смартфонах установлено сразу несколько популярных мессенджеров. Человек не узнает, что вы искали данные о нем. При этом вы сможете даже увидеть, как он выглядит. Используйте Viber, WhatsApp или Telegram, которые не скрывают телефонов своих пользователей.

Сначала нужно добавить незнакомый номер в контакты на смартфоне и подключить синхронизацию мессенджера с телефонной книгой. Теперь найдите контакт в списке и просмотрите профиль. Можно увидеть имя, фото, город и даже дату рождения абонента.

С помощью приложений

В Google Play и App Store есть много приложений, которые помогут определить владельцев неизвестных номеров. Truecaller пользуется популярностью по всему миру. В его базу внесены миллионы номеров. Приложение автоматически определяет номер при входящем звонке и дает возможность пользователю заблокировать его. Большинство функций доступны бесплатно.

Getcontact также может предупредить вас о нежелательных звонках, поступающих от аферистов, спамеров или банковских роботов. Основная функция программы – увидеть, как записаны номера телефонов у других пользователей. Она может дать много интересной информации от людей, которые уже общались с абонентом, и дали ему определенную характеристику.

Источник: internetua.com

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