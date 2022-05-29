Интернет-мошенники создали двойник сайта «Помогать просто» и предлагают получить деньги от ООН

Украинцы начали получать SMS-сообщения со следующим текстом: «Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity»

После этого следует ссылка на имитированный сайт помощи, оформленный как сайт фонда «Помогать просто» от «ПриватБанка». Мошенники на фейковом сайте даже разместили реферальные ссылки на настоящий благотворительный сайт «ПриватБанка», вводящий в заблуждение абонентов.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает:

«ПриватБанк» не делает рассылку с призывом оформлять денежную помощь от ООН

Адрес сайта «Помогать просто» - blago.privatbank.ua

На сайте «Помогать просто» есть только активная кнопка «Пожертвовать», а не получить средства

Фонд не требует предоставить логин и пароль от личного кабинета Privat24

Также фонд отмечает, что закупает оборудование, оплачивает услуги, но не оказывает помощи в денежной форме.

Будьте осторожны! Не переходите по непроверенным ссылкам.

Источник: internetua.com

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