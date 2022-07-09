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Експосадовицю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на ₴800 тисяч

Експосадовицю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на ₴800 тисяч

Колишню заступницю начальника одного з відділень АТ «Укрпошта» у Києві судитимуть за привласнення поштових марок на суму 800 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграмі.

Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрювана у липні-серпні 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення пошти, привласнила марки, що належать Укрпошті, на загальну суму близько 800 тис. грн.

Обвинувальний акт скерований до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Источник: ukrinform.ua

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