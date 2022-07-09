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Украинцам предлагают деньги от ООН, ЕС и даже НАТО: ПриватБанк предупредил о схеме обмана

Украинцам предлагают деньги от ООН, ЕС и даже НАТО: ПриватБанк предупредил о схеме обмана

Мошенники в мессенджерах (Telegram, Viber) распространяют ложную информацию о выплатах для украинцев от ООН, ЕС, ПриватБанка, Дії и даже НАТО. Они предлагают перейти по ссылке на фишинговый сайт и ввести персональные данные и данные банковских карт якобы для получения помощи. После этого злоумышленники обчищают карточки жертв.

О схеме предупредил государственный ПриватБанк. "Никогда не переходите по таким ссылкам. Вы потеряете свои деньги", – посоветовали в банке.

Ни сам "Приват", ни Дія, ни тем более международные партнеры не создавали каналы и боты для выплат в Telegram или других мессенджерах. Кроме того, для получения помощи никогда не нужно вводить конфиденциальные данные, включая номера карт, PIN-коды и пароли.

"Доверяйте только официальным источникам информации. Все официальные выплаты от международных организаций, осуществляемых через ПриватБанк, только на этой странице https://privatbank.ua/help/payment-afio", – проинформировали в банке.

Также информация о всех настоящих выплатах размещена на портале єДопомога. На нем подробно расписано, по какой процедуре можно получить от государства выплату и что для этого необходимо сделать.

"Получение финансовой помощи предусмотрено только по официальной процедуре, которая есть в описании программы выплат. Преимущественно деньги можно получить после подачи заявки через Дію или регистрации в ЦНАП, когда человек подтвердил личность", – объяснили также в Госспецсвязи.

Источник: news.obozrevatel.com

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