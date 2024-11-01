Україна – серед лідерів у досягненнях і досвіді цифровізації

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Застосунок «Дія» потрапив до списку TIME Best Inventions 2024 у категорії «Програми та програмне забезпечення».

▶ Видання Time щороку обирає 200 винаходів, які змінюють світ. «Дія» отримала винагороду за послугу «Шлюб онлайн» – перший у світі повністю цифровий процес одруження.

▶ Україна перебуває серед світових лідерів цифровізації державних послуг, посідаючи п’яте місце у світі у рейтингу E-Government Development Index, укладеного ООН.

▶ Попри війну, Україна продовжує розширювати спектр цифрових послуг. Зокрема, у 2024 році впроваджено додаток «Армія+» для військових і «Резерв+» для військовозобов’язаних.

▶ У жовтні Міністерство цифрової трансформації анонсувало появу шістьох нових сервісів у додатку «Дія».

▶ Україна відзначається високим рівнем цифровізації медицини, освіти, банкінгу тощо.

Джерело: https://t.me/spravdi/42551

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