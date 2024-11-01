Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 54

Україна – серед лідерів у досягненнях і досвіді цифровізації

Україна – серед лідерів у досягненнях і досвіді цифровізації

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Застосунок «Дія» потрапив до списку TIME Best Inventions 2024 у категорії «Програми та програмне забезпечення».

▶ Видання Time щороку обирає 200 винаходів, які змінюють світ. «Дія» отримала винагороду за послугу «Шлюб онлайн» – перший у світі повністю цифровий процес одруження.

▶ Україна перебуває серед світових лідерів цифровізації державних послуг, посідаючи п’яте місце у світі у рейтингу E-Government Development Index, укладеного ООН.

▶ Попри війну, Україна продовжує розширювати спектр цифрових послуг. Зокрема, у 2024 році впроваджено додаток «Армія+» для військових і «Резерв+» для військовозобов’язаних.

▶ У жовтні Міністерство цифрової трансформації анонсувало появу шістьох нових сервісів у додатку «Дія».

▶ Україна відзначається високим рівнем цифровізації медицини, освіти, банкінгу тощо.

Джерело: https://t.me/spravdi/42551

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Розпочато дебати у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення
Сегодня 10:29    64
Чому Україна має оголосити генсека ООН персоною нон-ґрата
Сегодня 10:03    84
Подразделениями ПВО ДШВ с начала Курской операции было уничтожено 149 средств воздушного нападения противника
Сегодня 09:40    69
ДБР продовжує сприяти поверненню на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини
Сегодня 09:28    82
НБУ покращив прогноз по міжнародних резервах України
Сегодня 09:06    82
Извращенные силы россии: как российские военные убивают мирных украинцев, россиян и друг друга
Сегодня 08:45    119
До уваги українців! Шахраї поширюють фейкові повідомлення з "тисячою Зеленського" від Мінсоцполітики!
Сегодня 08:34    120
Збито 31 ворожий БПЛА та одну КАР Х-59/69
Сегодня 08:33    102
Оперативна інформація станом на 08.00 01.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:23    103
москва і пхеньян – серйозна загроза архітектурі глобальної безпеки
Сегодня 08:23    104
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 