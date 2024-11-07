Банки в Україні будуть зобов'язані надавати інформацію про фінансові операції за запитом Нацполіції

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг — картка законопроєкта.

У законі містяться такі основні положення:

● щодо зобов’язання банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались;

● об’єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті;

● доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Відтепер для запобігання або припинення помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов’язані на електронні запити Національної поліції України негайно надати інформацію:

● про таку платіжну операцію, зокрема прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (повне найменування) отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача,

● ідентифікатор платіжного пристрою,

● код, що ідентифікує операцію в платіжній системі,

● повний номер емісійного платіжного інструменту,

● номер рахунку отримувача.

Згідно закону банки, оператори поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ мають право на суміщення діяльності з надання фінансових платіжних послуг із діяльністю з надання послуг, що є допоміжними до платіжних послуг.

Серед головних нововведень цього закону є дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.

Водночас НБУ отримав право встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Джерело: https://t.me/znua_live/175250

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