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На YouTube распространяется вирус PennyWise
Эксперты по безопасности обнаружили на YouTube криптовирус PennyWise. С его помощью воруются конфиденциальные данные браузеров, сид-фразы кошельков, перехватываются транзакции.
По хостингу блуждали около 80 разных видео, в которых мошенники призывали всех загрузить бесплатное программное обеспечение для майнинга биткоинов. Файл ПО заархивирован и защищен паролем, поэтому, многие пользователи не подумали об опасности.
Одним из условий загрузки утилиты было отключение антивируса. На компьютер попадал инсталлятор, запускавший PennyWise. После этого у хакеров появлялся доступ ко всему, что им нужно.
Источник: toneto.net
Источник: internetua.com