На YouTube распространяется вирус PennyWise

Эксперты по безопасности обнаружили на YouTube криптовирус PennyWise. С его помощью воруются конфиденциальные данные браузеров, сид-фразы кошельков, перехватываются транзакции.

По хостингу блуждали около 80 разных видео, в которых мошенники призывали всех загрузить бесплатное программное обеспечение для майнинга биткоинов. Файл ПО заархивирован и защищен паролем, поэтому, многие пользователи не подумали об опасности.

Одним из условий загрузки утилиты было отключение антивируса. На компьютер попадал инсталлятор, запускавший PennyWise. После этого у хакеров появлялся доступ ко всему, что им нужно.

Источник: toneto.net

Источник: internetua.com

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