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Внимание, фейк!

Внимание, фейк!

В Харькове распространяют фейковую информацию о том, что КП «Жилкомсервис» якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры.

В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны.

Обращаем внимание харьковчан на то, что эта информация не соответствует действительности. Призываем горожан быть внимательными и перед выходом из дома обязательно запирать окна и двери.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/64923

Новости портала «Весь Харьков»

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