В Херсоне оккупанты раздали жителям фальшивые рубли

Во временно оккупированном Херсоне, 10 тысяч «деревянных», которые раздавали российские оккупанты местным жителям оказались фальшивые. Практически все банкноты — подделка.

«Фальшивая страна, фальшивые деньги, фальшивая армия, фальшивое величие. Интересно другое, а именно — на каком уровне произошел подлог? Высшем, среднем или низшем?», — задает вопрос блогер «Злой одессит».

Напомним, как сообщал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, российские оккупанты запустили в обращение на оккупированных территориях Херсонщины фальшивые рубли.

Источник: sprotyv.info

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