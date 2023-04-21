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Що ми знаємо про самоізоляцію, сидячи під час коронавірусу по квартирах з усіма зручностями, інтернетом, телебаченням, телефоном?

Що ми знаємо про самоізоляцію, сидячи під час коронавірусу по квартирах з усіма зручностями, інтернетом, телебаченням, телефоном?

Справжня самоізоляція була у бійців УПА і підпільників ОУН. Їм доводилось, інколи, по 5 місяців (листопад-березень - все залежало від обставин і погодних умов) знаходитись під землею. В цей час вони займались самоосвітою, аналізували проведені бої, писали звіти, листівки, книги, лікувались (а частіше гробили своє здоров'я), друкували газети. Їх весь час шукав ворог, і інколи знаходив, тоді вони приймали бій. В більшості випадків гинули, стріляючись чи підриваючись, але ніколи не здавались. А якщо пощастить дожити до весни, коли зійде сніг - знову у бій. І так з 1944 до середини 50-х. На першому фото вхід в криївку командира Грома (Миколи Твердохліба) загинув у бою 17 травня 1954 ріку. Гора Березовачка.

Нічого подібного в світі ви не знайдете. Такому героїзму немає аналогів. Героям Слава!

Що ми знаємо про самоізоляцію, сидячи під час коронавірусу по квартирах з усіма зручностями, інтернетом, телебаченням, телефоном?

Що ми знаємо про самоізоляцію, сидячи під час коронавірусу по квартирах з усіма зручностями, інтернетом, телебаченням, телефоном?

Що ми знаємо про самоізоляцію, сидячи під час коронавірусу по квартирах з усіма зручностями, інтернетом, телебаченням, телефоном?

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5637

Новости портала «Весь Харьков»

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