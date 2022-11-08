Ситуація з опаленням в Харківській області: скільки котелень в роботі

В Харківській області вже працюють 402 котельні – це 76,4% усіх котелень Харківщини.

Щодо деокупованих території: у Вовчанську окупанти перекрили газопостачання до 17 котелень. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Працюємо над альтернативними джерелами, також забезпечуємо жителям евакуацію. По Куп’янську ситуація краща, газопостачання відновлене, продовжуємо відновлення електропостачання та запуск котелень.

По Ізюму в роботі 35% котелень, по Балаклії 83,3%», повідомив голова ХОВА.

Загалом на деокупованих територіях електропостачання відновили на близько 80%, газопостачання – на 70%. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости