Соціальна пральня для ВПО та студентів відкрилась у Харкові

В Індустріальному районі Харкова запрацював соціальний проєкт – пральня «Центр Чистоти «Ми Поруч».

Послугами закладу зможуть користуватися внутрішньо переміщені особи, студенти, а також мешканці Індустріального та Немишлянського районів, повідомляє Український Червоний Хрест (УЧХ).

Проєкт реалізовано в рамках програми «Підвищення стійкості людей, які постраждали від війни». Її мета – підтримка соціальних підприємств, що покращують якість життя громади та створюють інноваційні рішення для тих, хто цього потребує.

Це простір, де кожен, хто опинився в складних життєвих обставинах, відчує підтримку.

Соціальна пральня стане доступною платформою для багатьох людей, які через війну або складні життєві обставини мають обмежений доступ до базових послуг.

Агентство Телевидения Новости