Соціальна пральня для ВПО та студентів відкрилась у Харкові
В Індустріальному районі Харкова запрацював соціальний проєкт – пральня «Центр Чистоти «Ми Поруч».
Послугами закладу зможуть користуватися внутрішньо переміщені особи, студенти, а також мешканці Індустріального та Немишлянського районів, повідомляє Український Червоний Хрест (УЧХ).
Проєкт реалізовано в рамках програми «Підвищення стійкості людей, які постраждали від війни». Її мета – підтримка соціальних підприємств, що покращують якість життя громади та створюють інноваційні рішення для тих, хто цього потребує.
Це простір, де кожен, хто опинився в складних життєвих обставинах, відчує підтримку.
Соціальна пральня стане доступною платформою для багатьох людей, які через війну або складні життєві обставини мають обмежений доступ до базових послуг.