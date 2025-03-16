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Стармер закликає світових лідерів «продовжувати тиск» на путіна з питання припинення вогню в Україні — The Associated Press

Стармер закликає світових лідерів «продовжувати тиск» на путіна з питання припинення вогню в Україні — The Associated Press

На відміну від першого саміту, що відбувся 2 березня, зустріч тих, кого Стармер назвав «коаліцією охочих», проводиться віртуально. Очікується, що на ній обговорюватимуть, як країни можуть допомогти Україні у військовому та фінансовому плані, а також про підтримку можливої миротворчої місії в майбутньому, якщо путін підтримає припинення бойових дій.

«Мені здається, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозне обговорення, але — є велике «але» — ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, доки це станеться.

Я думаю, це означає зміцнення України, щоб вона могла захистити себе, і зміцнення, очевидно, в плані військового потенціалу, в плані фінансування, в плані надання подальшої підтримки Україні з боку всіх нас», — сказав Стармер лідерам, сидячи перед екраном у кабінеті на Даунінг-стріт, 10.

Очікується, що в нараді візьмуть участь близько 25 країн, включно з європейськими партнерами, як-от Франція та Італія, та Україною. У заході також візьмуть участь лідери Австралії, Канади та Нової Зеландії, а також офіційні представники НАТО і виконавчої влади Європейського союзу. Сполучені Штати на зустрічі не представлені.

«Президент Зеленський, який перебуває з нами сьогодні вранці, ще раз показав, що Україна — сторона миру, тому що він погодився і взяв на себе зобов'язання щодо 30-денного беззастережного припинення вогню. Тепер ми бачимо, і це центральна тема наших сьогоднішніх обговорень, що путін намагається затягнути процес», — сказав Стармер.

Кадри з Єлисейського палацу показали, як Макрон і його помічники слухають вступне слово Стармера в одній із кімнат французького президентського палацу.

Стармер заявив, що якщо путін «серйозно налаштований на мир», він повинен «припинити свої варварські напади» на Україну і погодитися на припинення вогню.

«Світ спостерігає за цим», — сказав британський прем'єр.

Джерело: https://t.me/znua_live/193431

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