Столтенберг скликає засідання Україна–НАТО для обговорення «зернового коридору»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прохання президента України Володимира Зеленського скликає засідання Ради Україна–НАТО на 26 липня через ситуацію в Чорному морі. Про це повідомляє агенція dpa, пише Deutsche Welle.

Речниця Альянсу Оана Лунгеску розповіла, що Рада проведе консультації щодо «останніх подій» і обговорить транспортування українського зерна через Чорне море. Вона зазначила, що зустріч має відбутися на рівні послів, пише Громадське.

Президент Зеленський 22 липня провів зі Столтенбергом телефонну розмову, під час якої запропонував невідкладно скликати Раду Україна–НАТО для консультацій щодо ситуації в Чорному морі та роботи «зернового коридору».

Про вихід рф із «зернової угоди»

17 липня росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди», про це російська сторона вже повідомила представників інших сторін Спільного координаційного центру. У МЗС росії поскаржилися, що жодну з вимог росії не було виконано.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.

Згодом Міноборони росії заявило, що у зв’язку з припиненням «зернової ініціативи» окупанти з 20 липня будуть розглядати всі судна, що прямують у акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».

Українське Міноборони дало дзеркальну відповідь: заявило, що всі судна, які рухаються до морських портів рф і тимчасово окупованих українських портів, розглядатимуться як перевізники воєнних вантажів «із усіма відповідними ризиками». Після цього в росії пом’якшили свою заяву: мовляв, збираються оглядати судна, а не атакувати.

Агентство Телевидения Новости