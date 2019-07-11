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Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины.

Агентство Телевидения Новости

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