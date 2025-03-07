Так виглядає зараз посольство Франції у США
Для тих, хто можливо не знав…
Статую свободи, яка стала символом США, американцям 4 липня 1884 року подарувала Франція.
У Парижі її спроектували, збудували, потім розібрали, переправили через Атлантичний океан у ящиках і відновили в США.
Втілення в життя ідеї скульптора Бартольді зайняло 21 рік. Французькі прихильники зібрали гроші на спорудження статуї, а американці заплатили за постамент, на якому вона стоятиме.
Що ще цікаво… Інженер Гюстав Ейфель, який пізніше створив Ейфелеву вежу в Парижі, спроектував «хребет» Свободи. Всередині статуї чотири величезні залізні колони підтримують металевий каркас, який утримує тонку мідну оболонку.
І от тепер копія подарунку американському народу французькому народу стоїть на території посольства Франції у США одягнута в український прапор. Символічно.
Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21731