Так виглядає зараз посольство Франції у США

Для тих, хто можливо не знав…

Статую свободи, яка стала символом США, американцям 4 липня 1884 року подарувала Франція.

У Парижі її спроектували, збудували, потім розібрали, переправили через Атлантичний океан у ящиках і відновили в США.

Втілення в життя ідеї скульптора Бартольді зайняло 21 рік. Французькі прихильники зібрали гроші на спорудження статуї, а американці заплатили за постамент, на якому вона стоятиме.

Що ще цікаво… Інженер Гюстав Ейфель, який пізніше створив Ейфелеву вежу в Парижі, спроектував «хребет» Свободи. Всередині статуї чотири величезні залізні колони підтримують металевий каркас, який утримує тонку мідну оболонку.

І от тепер копія подарунку американському народу французькому народу стоїть на території посольства Франції у США одягнута в український прапор. Символічно.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21731

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