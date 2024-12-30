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Таліби прийняли постанову, згідно якої афганським жінкам тепер заборонено:

Таліби прийняли постанову, згідно якої афганським жінкам тепер заборонено:

(https://www.france24.com/en/live-news/20241229-taliban-leader-bans-windows-overlooking-women-s-areas)

● Навчатися у середній школі та університеті;

● Працювати на державній службі;

● Відвідувати акції протесту;

● Виїжджати за кордон;

● Водити машину;

● Подорожувати поодинці;

● Їздити в таксі;

● Виступати публічно;

● Говорити голосно вдома;

● Співати;

● Читати вголос Коран на публіці;

● Говорити з чоловіком-лікарем;

● Займатись в спортзалі;

● Ходити в парк;

● Носити яскравий одяг;

● Ходити на «каблуках»;

● Дивитись на чоловіків, яких вони не знають;

● Показувати публічно своє обличчя;

● Мати смартфон.

Джерело: https://t.me/u_now/149299

Новости портала «Весь Харьков»

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