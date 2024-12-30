Таліби прийняли постанову, згідно якої афганським жінкам тепер заборонено:
(https://www.france24.com/en/live-news/20241229-taliban-leader-bans-windows-overlooking-women-s-areas)
● Навчатися у середній школі та університеті;
● Працювати на державній службі;
● Відвідувати акції протесту;
● Виїжджати за кордон;
● Водити машину;
● Подорожувати поодинці;
● Їздити в таксі;
● Виступати публічно;
● Говорити голосно вдома;
● Співати;
● Читати вголос Коран на публіці;
● Говорити з чоловіком-лікарем;
● Займатись в спортзалі;
● Ходити в парк;
● Носити яскравий одяг;
● Ходити на «каблуках»;
● Дивитись на чоловіків, яких вони не знають;
● Показувати публічно своє обличчя;
● Мати смартфон.
Джерело: https://t.me/u_now/149299