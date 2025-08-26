The Wall Street Journal про роботу екіпажів стареньких Yak-52, які залучаються для збиття російських дронів

(https://www.wsj.com/world/ukraine-russia-drone-hunting-e2fea5fc?mod=e2tw)

Один з таких екіпажів — 56-річний пілот, який до війни літав в якості хобі та стрілець — 38-річний колишній автомеханік, який ніколи не бував у літаку до початку вторгнення. Їхній екіпаж входить до складу ескадрильї, що збиває безпілотні російських ударних і розвідувальні апарати.

● За минулий рік вони здійснили близько 300 бойових вильотів у складі 11-ї бригади армійської авіації та збили майже 60 різнотипних дронів.

● Коли дрон з’являється на екранах військових радарів, екіпаж швидко підіймається до свого двомісного Yak-52 і за 15 хв вже перебуває у небі.

● Yak-52 – примітивний літак, що не має радара й мусить літати вдень, коли екіпаж спрямовують по радіо до візуального контакту. Взимку в кабіні стає так холодно, що потрібні теплі куртки, рукавиці та старомодні хутряні шоломи для польотів.

● Один з їхніх Yak-52 був знищений російською ракетою під час однієї з атак на їхню базу. Тепер у них інший Yak.

● Їхні основні цілі — розвідувальні дрони Orlan і Zala, а також ударні Shahed. Останні летять зі швидкістю до 185 км/год, що робить їх легкою здобиччю для Yak, який розвиває швидкість в понад 290 км/год.

● За даними заступника командира 11-ї бригади армійської авіації, полковника Миколи Лихацького, частка збиття російських дронів такими літаками та гелікоптерами становить близько 10–12% від загальної кількості дронів.

● Українські літаки зазвичай наближаються на 60–90 метрів до дрона, після чого стрілець відкриває вікно, висовується й відкриває вогонь. Стрілець порівнює це з пострілом з рушниці верхи на коні. Він випробував різні види зброї й віддає перевагу німецькій автоматичній гвинтівці Haenel MK55.

● Літаки протидронової ескадрильї також є цілями для росіян, каже Лихацький. Іноді Yak’и наближаються ближче до лінії фронту, бо вони маневровніші за гелікоптери.

● У травні минулого року один з екіпажів Yak був атакований російською ракетою ППО, змусивши його швидко знижувати літак та робити маневр ухилення.

❗️ Пам'ятаєте історію, коли в липні під час виконання бойового завдання загинув директор авіаклубу «Одеса» Костянтин Оборін? The Wall Street Journal пише, що він загинув від удару балістичної ракети по ангару, де він перебував.

