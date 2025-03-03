Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 24 лютого по 2 березня.

▶️ «Українці можуть отримати грошову допомогу через подання заявки на сайті Урядового контактного центру». Ця інформація не відповідає дійсності та є спробою дискредитувати діяльність уряду.

▶️ «Без підтримки Заходу та через загрозу перевороту в Україні Зеленський може втекти до Туреччини». Навіть у перші дні повномасштабного вторгнення Зеленський відмовився від евакуації з Києва і нікуди не втікав. Немає жодних ознак того, що він готується це зробити зараз.

▶️ «США погрожують Україні відключити Starlink через угоду з корисних копалин». Можливе відключення Starlink в Україні спростували у самій компанії.

▶️ «Згідно з обіцяною Трампом угодою, Україна повинна віддати всі свої ресурси США в обмін на вже надану допомогу». Україна не виплачуватиме США гроші за надану допомогу – країни працюватимуть у партнерстві.

▶️ «Донбас і «новоросія» – невіддільна частина рф». Подібні заяви представників російської влади – це чергове свідчення того, що запевнення кремля у власній готовності до мирного врегулювання є брехнею.

Джерело: https://t.me/spravdi/45331

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