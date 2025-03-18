Трамп и уголь

"После многих лет нахождения в плену у экологических экстремистов, безумцев, радикалов и головорезов, позволивших другим странам, в частности Китаю, получить огромное экономическое преимущество над нами, открыв сотни угольных электростанций, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии с использованием ПРЕКРАСНОГО, ЧИСТОГО УГЛЯ."

Дональд Трамп Truth social пост 17.03.25 06:46 PM

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Тільки в Китаї вже половина всієї енергії вироблчється з зеленої енергетики. І цей процес тільки пришвидшується - через 15 років вуглеводна нейтральність. Насправді, ось тут проявляється занепад імперії.

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ChatGPT:

Себестоимость производства электроэнергии в США варьируется в зависимости от используемого источника энергии. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2020 году средневзвешенная себестоимость электроэнергии для различных технологий составляла:

Наземные ветровые электростанции: 3,9 цента за кВт·ч.

Солнечные фотоэлектрические станции: 5,7 цента за кВт·ч.

Для сравнения, себестоимость электроэнергии, производимой на угольных электростанциях, составляла от 5 до 17 центов за кВт·ч, в зависимости от региона и технологий.

Таким образом, в последние годы возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, стали более конкурентоспособными по сравнению с традиционными угольными электростанциями.

На угле(в среднем, в америке) — дороже.

Щас дональд фёдорович закроет возобновляемые и углем поднимет стоимость электроэнергии в 2-3 раза для дорогих американцев.

Доля в энергетике США на 2024:

Угольных -15%

Возобновляемых -17%

Генерация в США в 21 веке.

Себестоимость производства электроэнергии на газовых электростанциях в США составляет примерно от 4,6 до 7,3 цента за кВт·ч, в зависимости от различных факторов.

Себестоимость производства электроэнергии на АЭС обычно оценивается в диапазоне от 6 до 9 центов за кВт·ч.

Численность шахтёров в США с 2010 по 2024 годы демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению. В 2010 году в угольной промышленности США было занято около 86 000 человек. К 2019 году это число сократилось до приблизительно 50 000. Пандемия COVID-19 в 2020 году усугубила этот спад, и к 2021 году количество занятых в отрасли снизилось до около 40 000 человек. По оценкам, в 2024 году численность шахтёров в США составляла менее 35 000 человек.

За матеріалами: https://t.me/istrebin/16967

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