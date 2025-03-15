Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 94

Треба більше грошей на оборону - Макрон

Треба більше грошей на оборону - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вимагає від свого уряду швидко виділити додаткове фінансування на оборону на тлі побоювань щодо розвороту США від Європи — Politico.

У четвер Макрон провів зустріч з прем'єр-міністром Франсуа Байру, щоб обговорити масштаби збільшення витрат, необхідних для посилення французьких збройних сил, щоб компенсувати можливі американські скорочення і контрзагрози з боку росії.

Минулого тижня Байру заявив, що пошук рішень щодо фінансування армії може зайняти до двох місяців.

Наразі Франція щорічно витрачає 2,1% свого ВВП на військові потреби, але Макрон хоче довести цю цифру до більш ніж 3%. За оцінками міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню, в ідеалі французькі збройні сили потребують річного бюджету трохи менше 100 мільярдів євро — це означає, що потрібно щороку знаходити приблизно на 30 мільярдів євро більше, ніж було передбачено раніше законом про військове планування, ухваленим у 2023 році.

Але з огляду на те, що державний дефіцит Франції вже очікується на рівні понад 5 відсотків ВВП у 2025 році, незрозуміло, де знайти гроші для збільшення оборонних витрат без підвищення податків, яке Макрон виключив, і без глибокого скорочення соціальних видатків.

Деякі з варіантів, що розглядаються, включають збільшення робочого часу, суперечливу відмову від зобов'язань переглянути пенсійну реформу Макрона і залучення приватних інвестицій.

Паралельно із зусиллями щодо збільшення державного оборонного бюджету, Міністерству економіки було доручено знайти способи допомогти оборонній промисловості полегшити доступ до капіталу і кредитів.

Цього тижня відбулося кілька закритих підготовчих зустрічей між офісом прем'єр-міністра, збройними силами і міністерством економіки, а також законодавцями з метою підготовки до довгоочікуваної зустрічі 20 березня за участю міністрів уряду і представників французької банківської і оборонної галузей.

Очікується, що після зустрічі наступного тижня міністри економіки і фінансів Ерік Ломбард і міністр оборони Лекорню оприлюднять плани, які стимулюватимуть банки і приватних інвесторів допомагати розвивати оборонний сектор Франції.

Джерело: https://t.me/znua_live/193297

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Туреччина – один зі стратегічних партнерів України
Сегодня 08:05    106
Розробники Sikorsky представили революційний безпілотник, що поєднує властивості гелікоптера та літака
14.03.2025 10:49    179
У Европы потенциально достаточно сил, чтобы противостоять россии даже без помощи США
14.03.2025 07:58    105
Шо? Уже? Ілон Маск заявив про загрозу банкрутства США
14.03.2025 07:49    124
Для войны нужны деньги!
13.03.2025 07:23    239
Держава викупить усі українські FPV-дрони. Що стоїть за планами виробити 4,5 млн безпілотників?
13.03.2025 06:19    204
Кабмін перерозподілив гроші на відбудову корпусів "Охматдиту"
12.03.2025 10:03    154
рф все ще легко отримує західні чипи для ракет: журналісти провели підпільний експеримент
12.03.2025 06:42    131
США шантажують Україну блокуванням допомоги і розвідданих
11.03.2025 09:16    199
Смертельний хаос. Що відбувається з оборонними закупівлями на тлі зупинки допомоги від США
11.03.2025 07:57    132
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 