Треба більше грошей на оборону - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вимагає від свого уряду швидко виділити додаткове фінансування на оборону на тлі побоювань щодо розвороту США від Європи — Politico.

У четвер Макрон провів зустріч з прем'єр-міністром Франсуа Байру, щоб обговорити масштаби збільшення витрат, необхідних для посилення французьких збройних сил, щоб компенсувати можливі американські скорочення і контрзагрози з боку росії.

Минулого тижня Байру заявив, що пошук рішень щодо фінансування армії може зайняти до двох місяців.

Наразі Франція щорічно витрачає 2,1% свого ВВП на військові потреби, але Макрон хоче довести цю цифру до більш ніж 3%. За оцінками міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню, в ідеалі французькі збройні сили потребують річного бюджету трохи менше 100 мільярдів євро — це означає, що потрібно щороку знаходити приблизно на 30 мільярдів євро більше, ніж було передбачено раніше законом про військове планування, ухваленим у 2023 році.

Але з огляду на те, що державний дефіцит Франції вже очікується на рівні понад 5 відсотків ВВП у 2025 році, незрозуміло, де знайти гроші для збільшення оборонних витрат без підвищення податків, яке Макрон виключив, і без глибокого скорочення соціальних видатків.

Деякі з варіантів, що розглядаються, включають збільшення робочого часу, суперечливу відмову від зобов'язань переглянути пенсійну реформу Макрона і залучення приватних інвестицій.

Паралельно із зусиллями щодо збільшення державного оборонного бюджету, Міністерству економіки було доручено знайти способи допомогти оборонній промисловості полегшити доступ до капіталу і кредитів.

Цього тижня відбулося кілька закритих підготовчих зустрічей між офісом прем'єр-міністра, збройними силами і міністерством економіки, а також законодавцями з метою підготовки до довгоочікуваної зустрічі 20 березня за участю міністрів уряду і представників французької банківської і оборонної галузей.

Очікується, що після зустрічі наступного тижня міністри економіки і фінансів Ерік Ломбард і міністр оборони Лекорню оприлюднять плани, які стимулюватимуть банки і приватних інвесторів допомагати розвивати оборонний сектор Франції.

Джерело: https://t.me/znua_live/193297

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