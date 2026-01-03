ТУ БЕБ у Закарпатській області передало військовим автомобілі та БПЛА, вилучені під час протидії контрабанді
Територіальне управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області передало одній із військових частин транспортні засоби та безпілотні літальні апарати, раніше вилучені під час заходів із протидії незаконному обігу тютюнових виробів.
Під час перевірки інформації правоохоронці знайшли в полі автобус, легковик, безпілотники.
Після оформлення всіх необхідних документів майно, придатне до використання, передали для потреб оборони.
Передана техніка посилить спроможності підрозділу Збройних Сил України під час виконання службово-бойових завдань.
Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10041