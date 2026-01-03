Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 74

ТУ БЕБ у Закарпатській області передало військовим автомобілі та БПЛА, вилучені під час протидії контрабанді

ТУ БЕБ у Закарпатській області передало військовим автомобілі та БПЛА, вилучені під час протидії контрабанді

ТУ БЕБ у Закарпатській області передало військовим автомобілі та БПЛА, вилучені під час протидії контрабанді

Територіальне управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області передало одній із військових частин транспортні засоби та безпілотні літальні апарати, раніше вилучені під час заходів із протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

Під час перевірки інформації правоохоронці знайшли в полі автобус, легковик, безпілотники.

Після оформлення всіх необхідних документів майно, придатне до використання, передали для потреб оборони.

Передана техніка посилить спроможності підрозділу Збройних Сил України під час виконання службово-бойових завдань.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10041

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

окупанти продовжуют промивати мозки дітям
Сегодня 08:52    28
У блоці Мерца хочуть депортації більшості сирійців і жорсткішої політики щодо українців
Сегодня 08:38    38
Нацбанк розповів, як бізнес оцінив ділову активність у кінці 2025 року
Сегодня 08:30    53
3 січня 1913 року народився поручник УПА Омелян Польовий
Сегодня 08:27    49
Зміни у Силах оборони: Зеленський анонсував роботу з бригадами та військовим командуванням
Сегодня 08:23    63
Збито/подавлено 80 ворожих БПЛА
Сегодня 08:19    56
В Україні запустили відкриту базу загиблих і поранених військових рф "Хочу вернуть"
Сегодня 08:16    63
Мінімум 1952 ракети запустили росіяни по Україні у 2025 році (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:12    99
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну
Сегодня 08:08    75
Оперативна інформація станом на 08:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    78
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 