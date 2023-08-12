Туреччина прагне долучити росію до міжнародних консультацій щодо припинення російсько-української війни

Турецька газета Hürriyet:

Представник Туреччини на зустрічі у Джидді Акіф Чагатай Килич заявив, що "якщо росія не буде залучена до пошуку рішення, не буде ні результату, ні рішення".

Проти виступила Німеччина, яка зауважила, що зараз включати рф у переговорний процес некоректно.

Спочатку агресор має "припинити атаки", а учасники консультацій — закласти фундамент для мирних переговорів.

Джерело: https://t.me/znua_live/106938

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