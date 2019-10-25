В ближайшее время провести выборы на оккупированном Донбассе невозможно, - глава ЦИК

В ближайшее время провести выборы на оккупированном Донбассе невозможно.

Об этом заявил новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью изданию "Фокус".

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Президент Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - отметил Диденко.

Он подчеркнул, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, согласно которому выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе состоятся после вывода оккупационных войск.

В августе августа министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Агентство Телевидения Новости