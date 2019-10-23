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В Генеральній прокуратурі створено Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

В Генеральній прокуратурі створено Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

21 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До департаменту входитимуть два управління (по два відділи в кожному управлінні).

Діяльність департаменту буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей та в умовах збройного конфлікту.

Источник: gp.gov.ua

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Темы: гпу

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