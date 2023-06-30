В Германии насчитывается 213 тысяч школьников из Украины

С начала года число украинских школьников в Германии выросло более чем на 10 000 человек, - информирует BILD.

На конец текущего учебного года 2022/2023 насчитывается 213 362 школьников из Украины, следует из данных Постоянной конференции министров образования и культуры земель ФРГ. В декабре это число составляло около 202 000 человек.

Больше всего украинских школьников было принято в Северном Рейне-Вестфалии (40 969), Баден-Вюртемберге (32 028) и Баварии (30 618).

Всего в Германии в школу ходят около одиннадцати миллионов учеников.

Согласно оценкам профсоюзов образования и ассоциаций учителей, прирост более чем на 200 000 учеников создаёт серьёзные проблемы для школьной системы страны, которая и без того испытывает нехватку учителей, пишет BILD.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/33762

Новости портала «Весь Харьков»