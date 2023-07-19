В ХОВА повідомили про скасування тендеру щодо інформаційних послуг на 2 мільйони

ХОВА скасувала тендер щодо висвітлення діяльності через засоби масової інформації на суму 2 мільйони гривень. При завантаженні тендерної документації та технічного завдання була допущена помилка.

Разом із тим оголошений тендер на виготовлення інформаційного бюлетеня «Харківщина – це України», що розповсюджується безкоштовно на деокупованих територіях Харківської області. Загальна сума – 690 тисяч гривень, повідомили в ХОВА.

Тендер проводиться з метою інформування громадян деокупованих та прифронтових територій Харківської області щодо основних процесів відновлення життєдіяльності регіону, реалізації державної інформаційної політики в Харківській області, оперативного, всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади, подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення. А також на вимогу Міністерства інформаційної політики, РНБО з метою протидії дезінформації та поширенню пропагандистських наративів щодо реального перебігу бойових дій на фронті, дискредитації української влади, командирів, бійців Збройних Сил України.

Потреба інформувати через друковану продукцію виникає внаслідок нестабільного електропостачання, перебоїв в роботі мобільного зв’язку, Інтернету, телебачення й радіо, а також на численні прохання жителів деокупованих територій старшого віку.

Агентство Телевидения Новости