В "ХТС" назначен новый руководитель, ранее возглавлявший "Харьковоблэнерго". Решится ли вопрос эффективности работы теплосетей и их реконструкции

Жители Павлова поля были неприятно удивлены, когда получили квитанции от ХТС. Люди рассказывают, что суммы в последних платежках существенно завышены и не соответствуют действительности.

Ольга, проживающая в доме на улице Деревянко, говорит, что дома батареи едва теплые, поэтому женщина не рассчитывала, что ей за отсутствующее тепло придется заплатить такие деньги.

Ольга, жительница дома по ул. Деревянко

Нам пришли платежки, ну невероятных сумм. Вот, пожалуйста, люди, которые не смогли прийти, они работают, - сумма к оплате 3700. Вот платежка за декабрь, когда отопления - просто его не было. За январь мы вообще замерзали.

В этом году в некоторых квартирах во время январских морозов температура не превышала отметку в шесть градусов.

Жители просто замерзают в своих домах. Чтобы решить проблему, люди звонили к коммунальщикам, но, так и не дождавшись от них помощи, начали писать жалобы.

Наталья, жительница дома по ул. 23-го Августа

Писали, писали коллективные жалобы, писали индивидуальные. Недавно нам сказали, что у нас нет жалоб, у нас и звонков, оказывается, не было, ничего не было. К кому-то приходили замерять, кого-то кормили завтраками - и вообще ничего не происходит.

Павлово Поле в этом году действительно стало эпицентром проблем по работе тепловых сетей. На несвоевременную подачу тепла и частое отсутствие горячей воды жаловались жители почти всех районов, но именно здесь чаще всего людям приходилось включать обогреватели.

Проблема, говорят в горсовете, не только в изношенности труб в целом, но и в том, что котлы местной котельной также отработали свой срок и требуют немедленной замены, ведь их КПД не превышает 55%, говорят в муниципалитете.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

Я не могу сказать, что мы вышли из зоны турбулентности на Павловом Поле, но могу сказать, что котлы требуют обновления и капитального ремонта. Я уже провел переговоры с одной из организаций, которая выпускает котлы не только для Харькова, но всей Украины. Почему я акцентирую внимание и ищу финансовые ресурсы помимо городского бюджета, потому что это котлы совершенно другого класса - с КПД 95%.

Программа по замене котлов, говорят в горсовете, позволит экономить газ и сдерживать рост тарифов, которые в этом отопительном сезоне пока не повышают.

Но решать вопрос обновления оборудования ХТС и реконструкции систем будет уже новый директор - Василий Скопенко, ранее возглавлявший АК «Харьковоблэнерго».

Бывший директор Сергей Андреев, проработав 17 лет, был уволен по причине неудовлетворительной работы.

Что касается Василия Скопенко, то в органах власти он до сих пор не работал, кроме работы в «Харьковоблэнерго», он, по данным Харьковского антикоррупционного центра, имеет бизнес-интересы в области энергетики и увлекается охотой. Кроме текущей работы, пока в КП «ХТС» должен пройти еще и аудит предприятия.

Агентство Телевидения Новости