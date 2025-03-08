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В общем, движение началось

В общем, движение началось

Трамп выдал большую тираду на тему ядерного оружия и денуклеаризации. Это попытка загнать в бутылку джинна, которого выпустила россия. Поведение США в последние дни лишь подстегнуло тенденцию: хочешь жить – делай бимбу. Особенно ярко получилось в отношении Тайваня.

Первый тест будет очень скоро – по ядерной программе Ирана.

В Европе постепенно снимаются последние барьеры на обсуждение темы ЯО. Когда число высказываний достигнет критической массы, дальше всё пойдёт быстрее.

Макрон активно продвигает французское ЯО и уже называет сроки – к середине года хочет провести стратегические и технические консультации, как бы это могло выглядеть. По его словам, послушать уже готовы Дания, Польша и Литва. Против Ле Пен, ракурс критики: распространение французского зонтика на другие страны приведёт к ограничению суверенитета Франции в плане использования ЯО. Т.е., дискуссия получает внутреннее измерение, тему будут заигрывать на выборах.

Из москвы прозвучал окрик, его повторил специально обученный Фицо. Но самое интересное – позиция Германии.

Шольц номинально против, ибо пока есть механизм НАТО, завязанный на США. Мерц неделю назад высказался в том духе, что «на данный момент» ФРГ нет оснований думать над своим ЯО, но можно говорить с британцами и французами на тему расширения роли Европы в вопросах стратегического сдерживания. Тут же российские СМИ обильно разогнали «мнение» лояльного к рф политолога Александра Рара, который «не исключил», что Мерц сменит позицию, если США начнут двигаться. По логике, немцы сейчас должны всё отрицать, а их будут пытаться на упреждение дискредитировать.

Хотя «слона в комнате» не замечать всё сложнее: технологически и экономически Германия может создать ЯО в пару кликов, а поведение кремля сейчас во много обнуляет осадок двух мировых войн. Глубокая ирония, что это происходит в год 80-летия победы над нацизмом…

Джерело: https://t.me/kopytkoav/938

Новости портала «Весь Харьков»

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