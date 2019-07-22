В окружных комиссиях - очереди на сдачу бюллетеней

Из-за ошибок в избирательной документации образовались очереди в окружкомах. Об этом рассказали в общественной сети "Опора". По данным харьковских представителей "Опоры", самая сложная ситуация в окружкомах области. Это - из-за невнимательности и усталости работников участков. Такие исправления тормозят процесс окончательного подсчета результатов голосования на досрочных парламентских выборах.

Они - предпоследние. Протоколы и упакованные бюллетени сдают представители 99-й участковой избирательной комиссии. Представители окружной проверяют целостность упаковки. Люди уставшие, не спали больше суток, говорят: надеются, что все подписи на месте, неточности не будет

Бэлла Дыбина член УИК №631099

Работы было много, в комиссии недоставало у нас немного людей. Так получилось - болели люди, однако мы справлялись очень интенсивно, народ работал сплоченно, друг другу помогали

Очереди в окружкомах образовались из-за ошибок в избирательной документации участковых комиссий. Об этом рассказывает Константин Ильин, работник окружкома. Он говорит - первые участки начали привозить документацию где-то в три часа ночи.

Константин Ильин, работник ОИК №168

То там забули приписати, хто на дому голосував, то там не так прорахували ще якусь цифру. Чому? То може якась спека, чи може якась усталість, але люди їздять, здаються по три рази деякі. З другого разу не виходить виправити помилки

Шум и толкотня. Так сегодня утром сдавали избирательную документацию на 179-м округе. Он охватывает Лозовую, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщанский районы. Это 189 избирательных участков. Эти кадры обнародовали наблюдатели общественной сети Опора.

Николай Зинченко, координатор сети говорит: людям, которые не спали больше суток, приходится стоять в очередях по несколько часов. Пакеты с бюллетенями стоят прямо на улице, гарантировать их сохранность при таких условиях невозможно.

Николай Зинченко координатор общественной сети «Опора»

І це вина самих дільниничних виборчих комісій, адже вони ці дані неякісно раїхують, а потім так само записують ці дані в протоколи і через це вони постійно їздять на уточнення. Як показує практика в цьому 179 окрузі, 4 комісії з 10-ти їздять на уточнення

В 168-м окружкоме говорят - бюллетени и протоколы будут принимать минимум до семи вечера

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