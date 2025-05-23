В рф урезают бюджет на производство авиации

Кажется, российская авиационная промышленность не взлетит: финансирование производства самолетов и вертолетов из бюджета на 2025 год могут урезать на 22%. Вместо ранее запланированных более 100 млрд рублей, теперь ожидается лишь 78,8 млрд рублей.

В первую очередь это сокращение ударит по субсидиям для лизингодателей и авиакомпаний, которые должны были стимулировать покупку и эксплуатацию воздушных судов. Видимо, импортозамещение на крыльях летит не так быстро.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55021

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