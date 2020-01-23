В США ужесточат правила получения визы для беременных женщин

В пятницу, 24 января, в США вступят в силу новые правила получения визы для беременных женщин. Теперь их будут рассматривать как граждан, приехавших за лечением. Об этом сообщает AP.

Госдепартамент США заявил, что въезжающих в США беременных женщин будут рассматривать как граждан, едущих за медицинской помощью. Они будут обязаны доказать, что она им необходима, и что они способны ее оплатить.

Практика приезда в США для родов распространена из-за того, что согласно американской Конституции все рожденные на территории государства дети считаются гражданами этого государства.

Дональд Трамп грозился положить конец этой практике, но в его Администрации отметили, что это не так просто сделать.

Например, пока не до конца понятно, как пограничник будет определять, беременна ли женщина и может ли он ей отказать, в случае если у него есть подозрения о беременности, основанные только на визуальных данных женщины.

Агентство Телевидения Новости