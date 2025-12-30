В Україні 54% громадян відчувають надію щодо майбутнього, - опитування

Надія залишається домінуючим почуттям українців щодо власного майбутнього протягом усіх років повномасштабної війни. Цьогоріч її відчували 54% респондентів

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 16 грудня 2025 року.

Водночас серед поширених емоцій залишаються тривога та оптимізм. Загалом українці дедалі рідше повідомляють про страх, безвихідь і розгубленість, що свідчить про стабілізацію суспільних настроїв.

В Україні 76% громадян відкидають визнання окупованих територій частиною Росії

Більшість українців вважають неприйнятними окремі вимоги мирного плану під егідою США, зокрема територіальні поступки - 76% опитаних громадян не визнають окуповані території частиною Росії, тоді як прийнятною цю умову вважають 13%

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 16 грудня 2025 року, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Скорочення чисельності Збройних сил до 600 тисяч військових не підтримують 70% українців, хоча кожен п’ятий готовий погодитися на цю вимогу.

Також 61% респондентів не приймають сценарій, за якого більша частина заморожених російських активів спрямовується не на відновлення України, а на спільні проєкти США та Росії. Найбільш прийнятною умовою серед запропонованих залишається відмова від вступу до НАТО: на це готові 35% опитаних, проте більшість - 51% - виступає проти.

В Україні 63% громадян вірять у перемогу у війні проти РФ

Більшість громадян України (63%) вірять у перемогу у війні над Росією, тоді як 22% - сумніваються у такому сценарії

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка була на презентації дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, 63% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії, тоді як 22% не поділяють такого оптимізму.

Зазначається, що зі зростанням тривалості війни рівень віри у перемогу поступово знижується: порівняно з минулим роком він впав з 77% до 63%, проте внутрішня орієнтація суспільства на перемогу зберігається.

Відповідно до даних дослідження, у всіх регіонах України більшість населення вірить у перемогу: найвищі показники спостерігаються на заході (88%) та півдні (84,5%), тоді як на сході віра та скепсис майже зрівнялися (55% проти 45%).

За матеріалами: espreso.tv

