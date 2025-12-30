Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 39

В Україні 54% громадян відчувають надію щодо майбутнього, - опитування

В Україні 54% громадян відчувають надію щодо майбутнього, - опитування

Надія залишається домінуючим почуттям українців щодо власного майбутнього протягом усіх років повномасштабної війни. Цьогоріч її відчували 54% респондентів

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 16 грудня 2025 року, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Водночас серед поширених емоцій залишаються тривога та оптимізм. Загалом українці дедалі рідше повідомляють про страх, безвихідь і розгубленість, що свідчить про стабілізацію суспільних настроїв.

В Україні 76% громадян відкидають визнання окупованих територій частиною Росії

Більшість українців вважають неприйнятними окремі вимоги мирного плану під егідою США, зокрема територіальні поступки - 76% опитаних громадян не визнають окуповані території частиною Росії, тоді як прийнятною цю умову вважають 13%

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 16 грудня 2025 року, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Скорочення чисельності Збройних сил до 600 тисяч військових не підтримують 70% українців, хоча кожен п’ятий готовий погодитися на цю вимогу.

Також 61% респондентів не приймають сценарій, за якого більша частина заморожених російських активів спрямовується не на відновлення України, а на спільні проєкти США та Росії. Найбільш прийнятною умовою серед запропонованих залишається відмова від вступу до НАТО: на це готові 35% опитаних, проте більшість - 51% - виступає проти.

В Україні 63% громадян вірять у перемогу у війні проти РФ

Більшість громадян України (63%) вірять у перемогу у війні над Росією, тоді як 22% - сумніваються у такому сценарії

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка була на презентації дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, 63% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії, тоді як 22% не поділяють такого оптимізму.

Зазначається, що зі зростанням тривалості війни рівень віри у перемогу поступово знижується: порівняно з минулим роком він впав з 77% до 63%, проте внутрішня орієнтація суспільства на перемогу зберігається.

Відповідно до даних дослідження, у всіх регіонах України більшість населення вірить у перемогу: найвищі показники спостерігаються на заході (88%) та півдні (84,5%), тоді як на сході віра та скепсис майже зрівнялися (55% проти 45%).

За матеріалами: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина 30 грудня
Сегодня 08:39    15
НБУ презентував золоту пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу
Сегодня 08:32    18
Министерство обороны российской Федерации заявляет, что Лавров - закоренелый врун и дискредитирует российскую армию фейками!
Сегодня 08:27    36
"Не на чужих костях ли Берлин, Париж и Варшава построены?" "
Сегодня 08:20    41
Провалы 2025 года в экономической политике Украины
Сегодня 08:10    50
Оперативна інформація станом на 08.00 30.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    52
На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників
Сегодня 08:03    51
$54,7 млрд — рекорд міжнародних резервів України
Сегодня 07:58    57
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:54    69
СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ
Сегодня 07:50    66
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 