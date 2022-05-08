В Україні оновили список територій, жителі яких можуть отримати виплати: перелік областей та громад

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило список територій, громадяни яких можуть отримати виплати від держави.

До списку додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області.

Про це йдеться в указі Мінреінтеграції, на основі якого внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати.

Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади:

Дніпропетровська (2 громади),

Донецька (66 громад),

Запорізька (50 громад),

Луганська ( 37 громад),

Миколаївська ( 18 громад),

Харківська ( 51 громада),

Херсонська (49 громад).

У відомстві нагадують, що перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. Для отримання фінансової допомоги є три критерії, на які при цьому спираються:

• території, що є тимчасово окупованими;

• території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);

• території, на яких ведуться активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у даному переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) та уточнити інформацію", - зауважують в Мінреінтеграції.

Источник: tsn.ua

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