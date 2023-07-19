В Україні почався другий етап реалізації державної програми «єВідновлення»

У рамках цієї програми українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене війною житло.

З 18 липня він працює в режимі бета-тестування – доступний лише мешканцям двох звільнених від окупантів сіл на Київщині. Після завершення тестування він буде доступний в інших регіонах країни, повідомляє «Економічна правда».

Перший етап програми, яка стартувала 10 травня, був розрахований на тих, чиє житло отримало незначні пошкодження. Розмір такої компенсації обмежувався 200 тис грн. За цей час 1 400 заявників отримали 114 млн грн.

На другому етапі обмежень щодо суми компенсації немає, проте є певні особливості визначення її розміру.

Компенсація передбачена за житло, яке було зруйноване або пошкоджене під час великої війни. Мова про квартири, приватні будинки, садові й дачні будинки, об’єкти незавершеного будівництва.

Якщо нерухомість була розташована на окупованій території до запровадження воєнного стану, компенсація на неї не поширюється.

Грошова компенсація за пошкоджену нерухомість має обмежене призначення. Використати її можна буде лише на придбання будівельної продукції та оплату будівельних робіт, тобто на самостійне відновлення житла.

Заява про надання компенсації подається до спеціальної комісії.

Зробити це можна під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його закінчення (на території, де розташована нерухомість).

Подати заяву на отримання компенсації можна кількома способами:

у електронному вигляді через “Дію”, обравши послугу “Компенсація за знищене майно”;у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);у паперовому вигляді через органи соціального захисту населення або нотаріуса.

Розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, яку визначив Кабмін.

Під час розрахунку розміру компенсації за пошкоджену нерухомість комісія заповнить чек-лист з переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення, з урахуванням показника їх усередненої вартості.

Агентство Телевидения Новости