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В Україну повернули двох депортованих дітей

В Україну повернули двох депортованих дітей

Сьогодні, 6 липня, вдалося повернути додому незаконно вивезених до росії українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Батьки давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.

«Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток», – зазначив Андрій Єрмак.

Агентство Телевидения Новости

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