Відмови військовослужбовців Німеччини від військової служби за мотивами совісті

Разюча картина за останні три роки - після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну

Оле Німойен, подкастер і фрилансер-журналіст, визнає, що у своїй рідній Німеччині насолоджується свободою слова та іншими демократичними правами. Але він не хотів би вмерти за них. У своїй книзі «Чому я ніколи не боровся б за свою країну», 27-річний автор стверджує, що звичайних людей не слід відправляти на війну від імені національних держав та їхніх правителів — навіть для відбиття вторгнення.

Окупація іноземною державою може призвести до «похмурого» життя, сказав він Financial Times. «Але я б краще жив під окупацією, ніж був мертвий». Він каже, що європейські лідери можуть гучно заявляти про воєнну риторику, але «питання в тому, що врешті-решт це буду я в окопах».

Його позиція і відвертість торкається ширших питань, з якими стикається Європа, знову озброюючись у масштабах, небачених із кінця холодної війни. Але однією з найбільших проблем Європи досі залишається людський ресурс.

Комісарка Бундесверу з питань збройних сил Єва Гьоль попередила, що країна не наблизилася до своєї мети мати 203 000 активних військових до 2031 року, оскільки загальна чисельність армії зменшилася минулого року, частково через високу кількість дезертирів. Чверть із 18 810 чоловіків і жінок, які записалися до війська в 2023 році, залишили службу протягом шести місяців.

Один із старших армійських командирів Бундесверу зазначив, що представники покоління Z приходять до армії з іншими поглядами та ідеями.

Люди вразливі, легко плачуть. Вони говорять про баланс між роботою та життям. Я це розумію. Вони виросли в інший час. Це не поганий погляд. Але він погано корелюється з воєнною ситуацією

Коли Європа знову зіткнулася зі страхом перед агресивною росією, політичні та військові лідери континенту різко посилили риторику щодо того, чого вони очікують від громадськості. Так міністр оборони Борис Пісторіус торік шокував націю, заявивши, що країна має бути «готовою до війни». Попередження посилилися після повернення Трампа та його спроб змусити Україну погодитися на припинення вогню, а також погрози скасувати гарантії безпеки для Європи. Але попри загрози посадовці від Християнсько-демократичного союзу та Соціал-демократичної партії, які сформують наступний уряд, виключили відновлення традиційного призову.

Залишається відкритим питання, наскільки населення Європи готове відгукнутися на заклики приєднуватися до збройних сил у значно більших масштабах. Країни, включно з Німеччиною, не мають тої глибокої довіри та спільного розуміння загроз між громадянами та урядом, яке сформувалося, наприклад, у Фінляндії, відомій десятиліттями підготовки до нападу з боку росії. Щобільше у найгіршому сценарії молоді німці, найімовірніше, не підуть битися за свою країну, а за Латвію чи іншу європейську країну — тим паче.

Ми маємо запитати себе, за що молоді німці готові боротися сьогодні. За Німеччину? За європейський проєкт?

❗️ Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Німеччині різко зросла кількість відмовників за ідеологічними переконаннями. Минулого року їхня кількість досягла 2998 — проти 200 у 2021 році.

Багато молодих німців принципово виступають проти ідеї записуватися до війська. У федеральних виборах минулого місяця дві партії, які виступають проти озброєння України — ультраправа “Альтернатива для Німеччини” та ультраліва Die Linke — здобули майже половину голосів від тих, кому від 18 до 24 років.

Натомість недавнє опитування YouGov показало, що 58% німців підтримали б повернення до призову, і лише третина тих, кому від 18 до 29 років, поділяє цю думку.

Джерело: https://t.me/in_factum/32423

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