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Відновлено електропостачання у 2 селах Ізюмського району

Відновлено електропостачання у 2 селах Ізюмського району

У двох селах Ізюмського району повністю відновлено електропостачання.

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” повністю заживили села Глинське та Забавне, які залишалися знеструмленими з березня 2022 року. Про це повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ. За його словами, головною складністю було те, що ці населені пункти потребували виконання великого обсягу робіт з розмінування.

“Тільки минулого тижня саперам вдалося пройти та розчистити від мін останню вулицю у с. Глинське. До цього їхній роботі заважали погодні умови. Як тільки ми отримали дозвіл від рятувальників, відновили електропостачання і на цій вулиці”, – зазначив Віталій Борщ.

Наразі енергетики планують роботи з повернення електрики до сіл Співаківка, Студенок та Яремівка Ізюмського району, які залишаються знеструмленими також з початку війни.

Агентство Телевидения Новости

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