Зучтріч Трампа і путіна - ВЕЛИКЕ НІ ПРО ЩО

Підсумки перемовин - НІ ПРО ЩО не домовились.

Заяви путіна:

● Україна — це братський народ. Ми маємо припинити це, ми щиро зацікавлені в тому, щоб завершити цю війну, — путін.

● Ми бачимо прагнення США сприяти вирішенню українського конфлікту, зрозуміти його суть.

● Я підтверджую, якби Трамп був би тоді президентом, цієї б війни не сталося, — путін.

Заяви Трампа:

● Поки ніякої угоди немає, ми не знайшли компроміс із путіним, — Трамп.

● Сьогодні ми досягли великого прогресу. Є великий шанс установити мир в Україні. путін хоче кінця війни.

● Я зателефоную Зеленському, в НАТО, зателефоную європейським лідерам, щоб обговорити наші дії.

Інші новини/заяви.

1. Обід путіна та Трампа було скасовано.

2. Атмосфера в залі була напруженою, ймовірно, зустріч не принесла очікуваних результатів, – Fox News.

▪️«Склалося враження, що путін домінував, швидко озвучив своє, зробив фото з Трампом і одразу залишив залу»;

▪️росЗМІ пишуть, що диктатор рф оцінив зустріч як «дуже хорошу».

3. Тепер усе залежить від президента Зеленського, – Трамп.

4. Трамп про зустріч з путіним: «Хоч угоди і не було, але ми досягли значного прогресу».

5. Трамп – Зеленському: «Укладіть угоду. росія – дуже велика сила, а Україна – ні, хоч і має чудових військових і озброєння».

❗️Поки не планую вводити санкції проти рф, бо зустріч із путіним пройшла добре, — Трамп заявив, що може подумати над цим за 2-3 тижні.

❗️До зустрічі Трамп заявляв, що не поїде без припиненню вогню. Після проведення зустрічі Трамп навіть НЕ згадав про припинення вогню.

Трамп:

- в усьому винен Байден.

- Я це зупинив, але потім сталася трагедія — вибори, які самі по собі були трагедією.

- він провернув немислиме: звів Китай і росію в одну команду.

- росія має велику територію. Китай має величезну кількість населення, і Китаю потрібні землі росії.

путін сказав цікаву річ. Він прямо заявив: «Твої вибори були сфальсифіковані, бо у вас є голосування поштою. Жодна країна так не робить. Неможливо мати голосування поштою і при цьому чесні вибори», — президент США Дональд Трамп за підсумками перемовин з путіним в інтерв'ю Шону Ганніті на Fox News.

«Я ж дав їм «Джавеліни», якщо пам’ятаєте, ще у свій перший термін. Насправді, була офіційна заява: я передав «Джавеліни». Ви ж пам’ятаєте це».

