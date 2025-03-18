Військова допомога від Німеччини за останні 4 тижні
Поставлено
✅ 3 (три) ЗСУ Cheetah
✅ 30 детекторів для виявлення дронів
✅ 30 БПЛА GEREON RCS
✅ 50 БПЛА Vector
✅ 24 бронемашини FFG
✅ 2 протимінні плуги
✅ 2 протимінні танки WiSENT 1 MC
✅ 2 машини для прикордонної служби
✅ 100 переносних систем розмінування H-PEMBS
✅ 10, 000 35-мм снарядів HEI-T для ЗСУ Gepard & Cheetah
✅ 1340 штурмових гвинтівок HK416
✅ 95 штурмових гвинтівок MK 556
✅ 8000 120-мм мін
✅ 2000 122-мм снарядів
✅ 5000 155-мм снарядів
✅ 255 інфрачервоних біноклів
✅ 556 лазерних далекомірів
✅ 487 000 аптечок
Обіцяно
✅ 279 лазерних далекомірів
Джерело: https://t.me/in_factum/32398