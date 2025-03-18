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Військова допомога від Німеччини за останні 4 тижні

Військова допомога від Німеччини за останні 4 тижні

Поставлено

✅ 3 (три) ЗСУ Cheetah

✅ 30 детекторів для виявлення дронів

✅ 30 БПЛА GEREON RCS

✅ 50 БПЛА Vector

✅ 24 бронемашини FFG

✅ 2 протимінні плуги

✅ 2 протимінні танки WiSENT 1 MC

✅ 2 машини для прикордонної служби

✅ 100 переносних систем розмінування H-PEMBS

✅ 10, 000 35-мм снарядів HEI-T для ЗСУ Gepard & Cheetah

✅ 1340 штурмових гвинтівок HK416

✅ 95 штурмових гвинтівок MK 556

✅ 8000 120-мм мін

✅ 2000 122-мм снарядів

✅ 5000 155-мм снарядів

✅ 255 інфрачервоних біноклів

✅ 556 лазерних далекомірів

✅ 487 000 аптечок

Обіцяно

✅ 279 лазерних далекомірів

Джерело: https://t.me/in_factum/32398

Новости портала «Весь Харьков»

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