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Внеочередные выборы проходят в штатном режиме - ЦИК

Внеочередные выборы проходят в штатном режиме - ЦИК

Системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты внеочередных парламентских выборов не зафиксировано.

Oб этом на брифинге сообщил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.

"Выборы в Украине проходят в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять на любые результаты выборов пока не зафиксировано... Есть нарушения, которые не влияют на ход избирательного процесса", - отметил он.

По его словам, количество избирателей, внесенное в списки избирателей, на момент начала голосования составляет 29 млн 234 тыс. 568 человек, количество избирателей, которые голосуют дома - 692 тыс. 023 лица.

Конопольский напомнил, что активнее всего голосуют в Луганской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях, наименьшую активность проявляют избиратели в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях.

За рубежом, по его словам, процесс голосования на данный момент также проходит в штатном режиме.

 

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